FETÖ üyesi firari hükümlü İzmir'de yakalandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö'nün Kemalpaşa'da bulunduğunu tespit etti. Belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, K.Ö'yü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı. K.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö'nün Kemalpaşa'da bulunduğunu tespit etti.
Belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, K.Ö'yü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı.
K.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.