FETÖ Üyesi Firari Hükümlü İnegöl'de Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. adlı hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, firari FETÖ hükümlüsü Y.K'nin (31) Cerrah Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu ihbarını aldı.
Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Y.K, işlemlerin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel