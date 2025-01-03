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FETÖ Üyesi Firari Hükümlü İnegöl'de Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü İnegöl'de Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. adlı hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Jandarma ekipleri, firari FETÖ hükümlüsü Y.K'nin (31) Cerrah Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu ihbarını aldı.

Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Y.K, işlemlerin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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