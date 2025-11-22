FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Fethiye'de Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelikten kesinleşmiş cezası bulunan firari N.Ç. yakalandı. Emniyet ekipleri, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelikten hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmada, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. ekiplerce yakalandı.
Zanlı, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.