FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Erzincan'da Yakalandı
Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arananların tespit ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.
Firari hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel