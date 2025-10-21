FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Batman'da Yakalandı
Batman'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari H.U., jandarma tarafından Gercüş ilçesinde yakalandı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Batman'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca arananların yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.U, yapılan istihbari çalışma sonucunda Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyünde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel