FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C'yi (44) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
