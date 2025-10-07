FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, FETÖ silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle hakkında 2 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı (46) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel