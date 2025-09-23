FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Aydın'da Yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B. (56) yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B (56), Nazilli ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
