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FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Aksaray'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Aksaray'da Yakalandı
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Aksaray'da FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen firari hükümlü F.K. düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan F.K'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.

Yakalanan F.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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