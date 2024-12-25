FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Aksaray'da Yakalandı
Aksaray'da FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen firari hükümlü F.K. düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan F.K'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.
Yakalanan F.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel