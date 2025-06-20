FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Akdağmadeni'nde Yakalandı

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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu için 19 yıl 15 ay hapis cezası bulunan S.K. jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 19 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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