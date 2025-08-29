FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A., İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel