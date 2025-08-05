FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı
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Adıyaman'da, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Z.Ç. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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