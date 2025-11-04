FETÖ Üyesi Firari Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi gözaltına aldı.
Hükümlü, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel