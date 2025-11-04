Haberler

FETÖ Üyesi Firari Gaziantep'te Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi gözaltına aldı.

Hükümlü, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin çağrısına Özdağ'dan tepki
Erzurum'daki cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt

Kan donduran cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.