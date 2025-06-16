FETÖ Üyesi Firari Gaziantep'te Yakalandı

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Gaziantep'te, terör örgütü FETÖ üyesi olduğu için hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, firari üyenin adresi tespit edilerek gözaltına alındı.

Gaziantep'te hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi, yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmaları ve saha araştırmaları sonucunda, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K'nin adresi belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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