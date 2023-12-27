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FETÖ Üyesi Eski Kurmay Binbaşı Kocaeli'de Yakalandı

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FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski kurmay binbaşı Kocaeli'de yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, bu kapsamda Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranan ve Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç edilen eski kurmay binbaşı R.Y'nin yakalanması için operasyon düzenledi. Gölcük ilçesinde yakalanan R.Y'nin FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 4 yıldır arandığı belirtildi.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski kurmay binbaşı Kocaeli'de yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranan ve Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç edilen eski kurmay binbaşı R.Y'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gölcük ilçesinde yakalanan R.Y'nin FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 4 yıldır arandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Güvenlik Terör Hukuk Politika Güncel Haberler

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