FETÖ Üyesi Eski Komiser Yardımcısı Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski komiser yardımcısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen eski komiser yardımcısı S.C.Y. (52), saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.