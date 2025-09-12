FETÖ Üyesi Eski Komiser Cezaevine Gönderildi
Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan eski komiser A.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser A.K'nin Kadirli ilçesinde olduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel