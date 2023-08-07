FETÖ Üyesi Eski İZKA Genel Sekreteri Ergüder Can Manisa'da Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hapis cezası bulunan firari eski İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Ergüder Can, Manisa'da yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile İzmir MİT Bölge Merkezi ekiplerince, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kamu görevinden ihraç edilen eski mülki idare amiri ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Ergüder Can'ın Alaşehir'deki yakınlarının bağ evinde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon yapıldı.

Ege Bölgesi üst düzey yöneticilerinden olduğu belirtilen Can, gözaltına alındı.

Can, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ergüder Can, 2018'de İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada FETÖ'ye üye olma suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın istinaf sürecinde tahliye edilen Can'ın, 2022'de Yargıtay'ın ilgili kararı onamasına rağmen teslim olmadığı ve saklandığı belirtildi.