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FETÖ Üyesi Eski Hakim Kırıkkale'de Yakalandı

FETÖ Üyesi Eski Hakim Kırıkkale'de Yakalandı
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Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski hakim Ö.D. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim Ö.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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