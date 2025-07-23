FETÖ üyesi eski hakim Kastamonu'da yakalandı
Kastamonu'da FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan eski hakim Y.T. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, aranan hükümlüleri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu'da FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü eski hakim yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün FETÖ/PDY soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, meslekten ihraç edilen hakim Y.T. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel