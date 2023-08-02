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FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Tutuklandı

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FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser, Ankara'da gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser, Ankara'da gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Adliyede soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Eser, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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