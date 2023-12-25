FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Muğla'da yakalandı
Muğla'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü yakalandı. Operasyonda şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 cep telefonuna el konuldu.
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü Muğla'da yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler meslekten ihraç edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü H.Ö'nün kaldığı ikamete operasyon düzenledi.
Şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 cep telefonuna el konuldu.