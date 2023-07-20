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FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Kocaeli'de Yakalandı

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FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 10 ay hapse mahkum edilen eski emniyet müdürü Kocaeli'de yakalandı.

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 10 ay hapse mahkum edilen eski emniyet müdürü Kocaeli'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında aranan kişilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davada hakkında verilen 6 yıl 10 aylık hapis cezası kesinleşen eski emniyet müdürü T.Ö, Darıca'daki operasyonla gözaltına alındı.

Meslekten ihraç edilen T.Ö'nün işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

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