FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Kırıkkale'de Yakalandı

FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Kırıkkale'de Yakalandı
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Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.S.D. yakalandı. Terörle Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu adliyeye sevk edildi.

KIRIKKALE'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.S.D., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma başlattı. Bu kapsamda, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.S.D., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.S.D. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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