FETÖ Üyesi Eski Cumhuriyet Savcısı Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski cumhuriyet savcısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen eski cumhuriyet savcısı A.Ç. (35) yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.