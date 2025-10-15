FETÖ Üyesi Eski Cumhuriyet Savcısı Kayseri'de Yakalandı
Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan eski cumhuriyet savcısı A.Ç. yakalandı. Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda ele geçirilen sanık, ByLock kullanıcısı olarak tespit edildi ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski cumhuriyet savcısı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen eski cumhuriyet savcısı A.Ç. (35) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel