FETÖ Üyesi Eski Astsubaya 15 Yıla Kadar Hapis İstemli Dava

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça hakkında soruşturma yürütülen tutuksuz M.Y. hakkında iddianame hazırlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, eski astsubay M.Y'nin, FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasında yer aldığı, ByLock kullanıcısı örgüt üyeleriyle irtibatının bulunduğu, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu belirtildi.

Sanığın kod adı kullandığı ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığı da iddianamede yer aldı.

İddianamede, M.Y'nin hakkındaki suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.