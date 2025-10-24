Haberler

FETÖ Üyesi D.Ç. Yalova'da Yakalandı

FETÖ Üyesi D.Ç. Yalova'da Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da jandarma ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan D.Ç.'yi saklandığı adreste yakalayarak tutukladı.

YALOVA'da, FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan D.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç.'nin Çiftlikköy ilçesinde olduğunu tespit etti. Kamu görevinden 2018 yılında ihraç edilen D.Ç., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. D.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi

İstanbul'da alarm! Okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Ünlü sihirbaza borsada işlem yasağı! İddialar hayli vahim
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.