FETÖ Üyesi D.Ç. Yalova'da Yakalandı
Yalova'da jandarma ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan D.Ç.'yi saklandığı adreste yakalayarak tutukladı.
YALOVA'da, FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan D.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç.'nin Çiftlikköy ilçesinde olduğunu tespit etti. Kamu görevinden 2018 yılında ihraç edilen D.Ç., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. D.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel