FETÖ Üyesi C.K. Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen ve 10 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan C.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
GAZİANTEP'te FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., JASAT timlerinin düzenlediği operasyonla yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalarla FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K.'nin yeri tespit edildi. Ekipler, düzenlenen operasyonla C.K.'yi yakaladı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel