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FETÖ Üyesi Bünyamin Bulut Ankara'da Yakalandı

7 Aralık 2023 20:41 Son Güncelleme: 20:42 Abone Ol

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ üyesi olan ve 6 yıldır aranan Bünyamin Bulut'un saklandığı adres tespit edildi. Bulut, Sincan ilçesinde yakalanarak tutuklandı.