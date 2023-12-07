FETÖ Üyesi Bünyamin Bulut Ankara'da Yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ üyesi olan ve 6 yıldır aranan Bünyamin Bulut'un saklandığı adres tespit edildi. Bulut, Sincan ilçesinde yakalanarak tutuklandı.
FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıldır aranan Bünyamin Bulut, Ankara'da saklandığı adreste yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ mensubu olan ve 6 yıldır aranan Emniyet Mahrem İmamı Bünyamin Bulut'un saklandığı adres tespit edildi. Polis Akademisi 1997 devrelerinden sorumlu öğretmen olduğu öğrenilen Bulut, Sincan ilçesinde yakalandı. Bulut, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.