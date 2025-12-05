Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç. yakalandı. 4 yıldır firari olan hükümlü, Terörle Mücadele ekipleri tarafından otomobili ile durdurularak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan Z.Ç'nin İncirliova istikametinde otomobille seyir halinde olduğunu tespit etti.
Ekipler, Kızılcaköy Kavşağı'nda aracı durdurdu.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel