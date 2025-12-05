Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan Z.Ç'nin İncirliova istikametinde otomobille seyir halinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, Kızılcaköy Kavşağı'nda aracı durdurdu.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.