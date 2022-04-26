FETÖ ÜYELİĞİNDEN YARGILANAN AVUKAT SAVUNMA YAPTI

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen avukat Cemalettin Mutlu örgüt üyeliği suçundan yargılandığı davada savunma yaptı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cemalettin Mutlu getirildi. Şikayetçi Fenerbahçe Spor Kulübünü temsilen avukatları da mahkemeye katıldı.

"SOL ÖRGÜTLERİNİN HEDEFİ OLMUŞ BİR İNSANIM"

DURUŞMA ERTELENDİ

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cemalettin Mutlu'nun ilk FETÖ operasyonlarından itibaren şüpheli avukatlar arasında yer aldığı anlatıldı. Sanık Mutlu'nun ayrıca ByLock kullanıcısı şahıslarla iletişim kaydının tespit edildiği belirtilen iddianamede, MASAK raporuna göre, Mutlu'ya FETÖ üyelerince bazı ödemeler yapıldığı ve Mutlu'nun da kimi şüpheli şahıslara bir miktar para gönderdiğine yönelik tespitler bulunduğu aktarıldı. İddianamede, Cemalettin Mutlu'nun "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel