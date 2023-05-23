FETÖ ÜYELİĞİNDEN YARGILANAN 11 ASKERİ TABİP HAKKINDA MÜTALAA

SAHTE sağlık kurulu raporları düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gören 33 öğrencinin Harp Okullarına geçişine engel oldukları iddiasıyla aralarında elebaşı Fethullah Gülen'in de bulunduğu 11 askeri tabibin "FETÖ üyeliği" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılandıkları...

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki 10'uncu duruşmada, bazı sanıklar hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Hülya Ergül, son iki celsede verilen ara kararlara rağmen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne sanıklar yönünden güncellenen ankesör, sabit hat arama kayıtları çerçevesinde yeniden ankesör havuz sorgusu hususunda yazılan yazılara cevap verilmediğini, dosyanın uzun süredir sürüncemede kalması dikkate alınarak cevap beklenmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verildiğini tutanağa geçirdi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

9 SANIĞA BERAAT TALEBİ

SON SAVUNMALAR İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

İDDİANAME