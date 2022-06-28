FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017'de hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan işlem yapılan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.O. adlı kadın, Hasan Karaağaç Mahallesi'nde yakalandı. Terör örgütünün sözde kadın yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen N.O, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. AA / Arif Yavuz - Güncel Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Karahisar Güncel Haberler

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