FETÖ Üyeliğinden Kaçan Eski Polis Memuru Yakalandı
Osmaniye'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru V.K., jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru V.K'nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde saklandığını tespit etti.
Operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.