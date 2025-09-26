Haberler

FETÖ Üyeliğinden Hükümlü Sivas'ta Yakalandı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ç. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
