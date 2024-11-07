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FETÖ Üyeliğinden Hüküm Giymiş Öğretmen Kayseri'de Yakalandı

FETÖ Üyeliğinden Hüküm Giymiş Öğretmen Kayseri'de Yakalandı
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Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen A.O. yakalandı. Jandarma ekipleri, aranan hükümlü ile ilgili çalışmayı tamamlayarak cezaevine teslim etti.

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş öğretmen A.O'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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