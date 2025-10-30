Haberler

FETÖ üyeliğinden hüküm giyen ihraç astsubay Kırıkkale'de yakalandı

FETÖ üyeliğinden hüküm giyen ihraç astsubay Kırıkkale'de yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ihraç astsubay H.E., polis tarafından yakalandı. H.E., saklandığı evde tespit edilerek cezaevine teslim edildi.

KIRIKKALE'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay H.E., polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay H.E.'yi kent merkezinde saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi. Ayrıca, hükümlüye kayıtsız ev kiralayan H.D. ve M.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
