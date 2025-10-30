FETÖ üyeliğinden hüküm giyen ihraç astsubay Kırıkkale'de yakalandı

KIRIKKALE'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay H.E., polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay H.E.'yi kent merkezinde saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi. Ayrıca, hükümlüye kayıtsız ev kiralayan H.D. ve M.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.