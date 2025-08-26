FETÖ Üyeliğinden Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
