FETÖ Üyeliğinden Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel