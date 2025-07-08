FETÖ Üyeliğinden Hapis Cezası Olan Eski Polis Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis memuru yakalandı. 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K., uzun süre farklı şehirlerde saklandıktan sonra Kula'da yakalandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis memuru yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2023 yılından bu yana firari olan eski polis A.K'nin (34) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir farklı şehirlerde saklandığı, dikkat çekmemek için gözlük, sahte bıyık ve şapka kullandığı tespit edilen hükümlünün ilçede olduğu yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

Kaldığı evde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi

Gözaltındaki Abdurrahman Tutdere için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.