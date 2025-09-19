FETÖ Üyeliğinden Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel