FETÖ Üyeliğinden Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

