Kaçak FETÖ üyeleri yakalandı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü ihraç emniyet müdürü İ.B. (59) ile ihraç polis memuru E.D. (55), yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü İ.B. ile meslekten ihraç polis E.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 firari hükümlü, saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan İ.B. ile E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.