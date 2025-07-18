FETÖ Üyeliğinden Firari Hükümlü Yakalandı

FETÖ Üyeliğinden Firari Hükümlü Yakalandı
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Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü H.İ.T. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.İ.T. yakalandı.

Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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