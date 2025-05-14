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FETÖ Üyeliğinden Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

FETÖ Üyeliğinden Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
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Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, jandarma operasyonu ile yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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