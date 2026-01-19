Haberler

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis E.D. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç eski polis E.D. (55) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
