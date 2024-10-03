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FETÖ Üyeliğinden Aranan Eski Hakim Yakalandı

FETÖ Üyeliğinden Aranan Eski Hakim Yakalandı
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MİT ve Ankara polisi ortak operasyonla FETÖ silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay'ı yakaladı. Karatay, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, evinde dijital malzemelere de el konuldu.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara polisinin ortak operasyonuyla saklandığı evde yakalan FETÖ üyeliğinden 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay, yakın komşusunun ihbarı üzerine Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin ortak operasyonu ile yakalandı. Evde yapılan aramada Karatay'ın, örgüt üst yönetimi ile iletişimde kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu. FETÖ'nün yargıdaki operasyon elemanlarından biri olan Karatay'ın, örgüt ile bağlantısını 'Signal' uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi. Karatay, çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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