FETÖ Üyeliğinden Aranan Eski Astsubay Kayseri’de Yakalandı
Kayseri’de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan eski astsubay V.T. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay V.T. (43) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel