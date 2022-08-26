FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ üyesi olma suçundan haklarında yakalama emri bulunan 25 şüpheliye gözaltı talimatı verildi. 25 adreste yapılan aramalarda, 21 şüpheli yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel