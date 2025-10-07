FETÖ Üyeliğinden 7 Yıl Hapis Cezası Alan Firari Hükümlü Yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan L.Ş., jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışma kapsamında FETÖ kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan L.Ş'yi (48) Demirtaş Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel