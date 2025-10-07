Haberler

FETÖ Üyeliğinden 7 Yıl Hapis Cezası Alan Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan L.Ş., jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışma kapsamında FETÖ kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan L.Ş'yi (48) Demirtaş Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye geleceği tarih netleşti

Papa'nın ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye! Tarih netleşti
4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre

4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.