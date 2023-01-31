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FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapisle aranan emekli öğretmen yakalandı

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FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapisle aranan emekli öğretmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan emekli öğretmen Ali Rıza P. jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçmaya çalışırken yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan emekli öğretmen Ali Rıza P. jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin ilçede FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticilerinden olduğu öne sürüldü.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Rıza P.'nin yakalaması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin Akçaalan Mahallesi'nde bulunan bir yakının evine geleceği bilgisine ulaşıldı. Önlem alan jandarma, bu sabah eve gireceği sırada Ali Rıza P.'yi yakaladı. Şüphelinin 1 yıldır firari olarak arandığı ve operasyon sırasında kaçmaya çalıştığı bildirildi.Bodrum'da örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu öne sürülen emekli öğretmen Ali Rıza P., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bodrum Muğla Güncel Haberler

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