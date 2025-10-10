Haberler

FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan M.A., emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (39) saklandığı adreste yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
