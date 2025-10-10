FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (39) saklandığı adreste yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
